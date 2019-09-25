2019/09/25 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم رام الله واندلاع مواجهات مع فلسطينيين وكالة خطوة برس.

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