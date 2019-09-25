2019/09/25 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل وقتل اثنين من عناصر التنظيم والقبض على اثنين آخرين.

وقالت المديرية، إنه "بعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالاشتراك مع استخبارات لواء ٧٥ (قيادة عمليات نينوى) من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل".

وأضافت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم نصب كمين لهم (عناصر داعش) وقتل أثنين منهم والقبض على أثنين آخرين والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".

بدورها نشرت خلية الاعلام الامني، صورة للقتيلين في بيان مقتضب صدرعنها..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية تسلل لـ'داعش' جنوبي الموصل 'صورة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية تسلل لـ'داعش' جنوبي الموصل 'صورة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).