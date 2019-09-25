وزارة العمل تكمل المرحلة الثانية لاستلام مراكز تأهيل ذوي الإعاقة في محافظتي بابل وذي قار

2019/09/25 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكملت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرحلتها الثانية لاستلام مراكز تأهيل ذوي الإعاقة في محافظتي بابل وذي

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