كركوك الشهر المقبل موعد فتح مطارها

2019/09/25 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي، الأربعاء، أن مطار كركوك سيفتتح

نهاية شهر تشرين الأول المقبل.وقال مهدي في تصريح صحفي إن “مطار المحافظة الدولي قارب نسب انجازه

الى 90% وهناك تقدم في قاعة المغادرة والقدوم”، مبينا أن “المطار

الدولي سيوفر فرص عمل لاكثر من 2500 فرصة عمل للشباب الباحثين عن

العمل”.وأضاف، أن “مجلس الوزراء ارسل لجنة وزارية حكومية من النقل والسلطة

لبحث الية فتح المطار والوقوف على معوقات العمل الحالي”.

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