مطالبة باعتبار ذكرى الاستفتاء مناسبة وطنية ومسؤولون كورد يعاتبون المجتمع الدولي

2019/09/25 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاربعاء رئاسة برلمان اقليم كوردستان اعتبار ذكرى استفتاء الاستقلال من كل عام مناسبة وطنية.

وقال رئيس الكتلة اوميد خوشناو في مداخلة له خلال جلسة برلمان الاقليم المنعقدة حاليا انه "من الناحية الواقعية يوم 25 من شهر ايلول اصبح مناسبة وطنية، كوردستان بشرائحه كافة تحتفل به".

واضاف ان قرار الاستفتاء تمت المصادقة عليه داخل البرلمان، ونطالب رئاسة البرلمان ان تكون ذكرى الاستفتاء يوما وطنيا لشعوب كوردستان.

من جهتها قالت رئيسة البرلمان ريواز فائق ان اعضاء البرلمان اذا كانوا يرغبون ان تكون هذه الذكرى يوما وطنيا لا يوجد اي مانع في اعداد مشروع قرار بهذا الشأن.

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