انطلاق فعاليات ملتقى الرافدين للامن والاقتصاد الجمعة المقبل

2019/09/25 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سومر نيوز

تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد بحضور شخصيات عراقية وعربية وأجنبية.

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