اليوم.. اجتماع مرتقب لوزراء خارجية ايران والـ4+1 في نيويورك

2019/09/25 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للاتحاد الأوروبي، ان" الاجتماع سيدور حول تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة الاتفاق النووي "JCPOA".وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق، بان" مناقشة سبل ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة بكل أبعادها سيكون موضوع مناقشات هذا الاجتماع.انتهى..م.م

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