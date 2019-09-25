جنح الرصافة تقضي بالحبس البسيط لـ5 ‏متهمين افتتحوا مراكز مساج دون موافقات ‏رسمية

2019/09/25 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ‏بالحبس البسيط على 5 ‏متهمين لافتتاحهم مراكز مساج دون موافقات ‏رسمية.‏

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المتهمين الـ5 قاموا بفتح ‏تلك المراكز وممارسة ‏المهنة دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة ‏الصحة، بما يخالف أحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة المرقم 89 ‏لسنة ‏‏1981".‏واضاف، ان" الأحكام شملت أربعة متهمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر فيما ‏أصدرت ‏المحكمة حكمها الأخير بالحبس لمدة شهرين على امرأة وهي المدانة الخامسة".‏انتهى..م.م

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