قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، بالحبس البسيط على 5 متهمين لافتتاحهم مراكز مساج دون موافقات رسمية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المتهمين الـ5 قاموا بفتح تلك المراكز وممارسة المهنة دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة، بما يخالف أحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981".واضاف، ان" الأحكام شملت أربعة متهمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر فيما أصدرت المحكمة حكمها الأخير بالحبس لمدة شهرين على امرأة وهي المدانة الخامسة".انتهى..م.م
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنح الرصافة تقضي بالحبس البسيط لـ5 متهمين افتتحوا مراكز مساج دون موافقات رسمية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنح الرصافة تقضي بالحبس البسيط لـ5 متهمين افتتحوا مراكز مساج دون موافقات رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).