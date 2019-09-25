ما حقيقة المخاطر الأمنية التي تهدد حياة سكان سنجار

2019/09/25 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير شرطة سنجار زياد حسين، الأربعاء، وجود مخاطر أمنية تهدد حياة السكان داخل القضاء الذي تسكنه غالبية إيزيدية.

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