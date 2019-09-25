الداخلية تؤكد جاهزيتها لمسك الارض في أربع محافظات

2019/09/25 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاتحادية، الأربعاء، عن جاهزيتها لاستلام الملف الامني في اربع محافظات.

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