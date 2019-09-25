2019/09/25 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالحبس البسيط على 5 متهمين لافتتاحهم مراكز مساج دون موافقات رسمية.وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "المتهمين الخمسة قاموا بفتح تلك المراكز وممارسة المهنة دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة، بما يخالف أحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنح النزاهة: الحبس البسيط على 5 مدانين لافتتاحهم مراكز مساج غير رسمية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتابع أن "الأحكام شملت أربعة متهمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر فيما أصدرت المحكمة حكمها الأخير بالحبس لمدة شهرين على امرأة وهي المدانه الخامسة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنح النزاهة: الحبس البسيط على 5 مدانين لافتتاحهم مراكز مساج غير رسمية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنح النزاهة: الحبس البسيط على 5 مدانين لافتتاحهم مراكز مساج غير رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).