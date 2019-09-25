2019/09/25 | 12:16

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نائب عن الحكمة: العراق لم يعد بحاجة إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي

بغداد -

كلمة

طالب النائب عن كتلة الحكمة المعارضة النيابية اسعد

المرشدي، يوم الأربعاء، هيئة رئاسة مجلس النواب بإعادة النظر

بالاتفاقية الأمنية اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن كون

العراق لم يعد بحاجة لها، على حد تعبيره.

وقال المرشدي إن “ العراق ليس بحاجة إلى اتفاقية الإطار

الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية او وجود قوات اجنبية”،

مبينا أن “ العراق بحاجة إلى تعديل بعض بنود الاتفاقية والمتعلقة

ببقاء إعداد قليلة من المدربين والخبراء فقط”.

وأضاف المرشدي، أن “مهام رئاسة مجلس النواب تعديل الاتفاقية الامنية

اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع والولايات المتحدة الأمريكية”.

وكان تحالف سائرون كشف في وقت سابق، عن عزم كتل سياسية في مقدمتمها

الفتح وسائرون تفعيل التواقيع النيابية الخاصة بالغاء اتفاقية

الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.



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