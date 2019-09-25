2019/09/25 | 12:16

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روحاني يصف فشل صواريخ باتريوت الأمريكية بصد هجوم أرامكو بـ "العار"

متابعة -

كلمة

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الاربعاء، فشل منظومة

الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في صد الهجوم الصاروخي على

السعودية بـ"العار".

وقال إن الاستخبارات الأمريكية لم تعلم به مسبقا.

وأضاف روحاني في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ان "كل تلك الأنظمة

الدفاعية والأسلحة والرادارات المنتشرة في جميع أرجاء المملكة

العربية السعودية، في شبه الجزيرة العربية، لماذا لم تتمكن من منع

وصول هذه الصواريخ إلى أهدافها؟ ما الفائدة من نصب كل هذه الأنظمة

الدفاعية الصاروخية من طراز باتريوت؟".

وتابع "حتى لو قبلنا كل هذه الاتهامات الأمريكية بشأن تورط إيران،

فسيكون الأمر مخز بالنسبة للولايات المتحدة، وسيكون عليهم الإجابة

عن سبب عدم تمكنهم من وقف هذه الصواريخ واعتراضها"، مضيفا أن

الحوثيين يمتلكون منظومة تسليح "متقدمة جدا".

وعرّج روحاني على عمل الاستخبارات الأمريكية مشيرا إلى أنها لم تكن

على علم بالهجوم الوشيك، وتساءل: "لماذا لم تكن وكالات الاستخبارات

الأمريكية، التي تتلقى ميزانيات كبيرة على حساب دافعي الضرائب

الأمريكيين، على علم بشكل تام، بهذه القدرات العسكرية لليمنيين؟ يجب

تقديم إجابة.



يجب على أمريكا أن تقول لماذا تبيع الكثير من الأسلحة

إلى المنطقة؟ لماذا لا يمكنهم تحديد من أين انطلق الهجوم؟ وعقب ذلك

يمكنهم إظهار الأدلة".

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