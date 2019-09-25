اتحاد رماية المعاقين يحدد موعد انطلاق بطولة العراق

2019/09/25 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي لرماية المعاقين يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاق بطولة العراق بالعبة وتستمر لمدة يومين.

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