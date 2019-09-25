صدور عدد جديد من جريدة الوقائع يتضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين

2019/09/25 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن صدور عدد جديد من جريدة الوقائع ‏العراقية يتضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين.

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