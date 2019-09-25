كمرك بوابة البصرة يسجل إيراداً يومياً بلغ أكثر من مليار ونصف

2019/09/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، ان مركز كمرك بوابة البصرة سجل ايراداً يوميا امس الثلاثاء بلغ أكثر من مليار ونصف المليار دينار.





وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة كمرك بوابة البصرة حققت هذه الايرادات ودخلت ضمن المراكز الكمركية الأعلى ايرادا بالرغم من اقتصار عملها في رصيف واحد فقط في ميناء ام قصر في اشادة للجهود الأستثنائية المبذولة من قبل كوادرها العاملة في هذا المركز”.





وأكدت، ان “ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي”.

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