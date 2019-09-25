الحبس لمدانين بافتتاح مراكز مساج ‏غير ‏رسمية

قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، بالحبس البسيط على 5 متهمين لافتتاحهم مراكز مساج دون موافقات رسمية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المتهمين الخمسة قاموا بفتح تلك المراكز وممارسة المهنة دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة، بما يخالف أحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981”.
وتابع، أن “الأحكام شملت أربعة متهمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر، فيما أصدرت المحكمة حكمها الأخير بالحبس لمدة شهرين على امرأة وهي المدانه الخامسة”.
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