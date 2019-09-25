الحبس لمدانين بافتتاح مراكز مساج ‏غير ‏رسمية

2019/09/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال ‏والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، ‏بالحبس البسيط على 5 متهمين لافتتاحهم مراكز مساج دون موافقات ‏رسمية.‏

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المتهمين الخمسة قاموا بفتح تلك المراكز وممارسة ‏المهنة دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة، بما يخالف أحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة المرقم 89 ‏لسنة 1981”.‏

وتابع، أن “الأحكام شملت أربعة متهمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر، فيما ‏أصدرت المحكمة حكمها الأخير بالحبس لمدة شهرين على امرأة وهي المدانه الخامسة”.

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