الاستخبارات العسكرية تعلن قتل عنصرين من داعش واحباط تسلل جنوبي الموصل

2019/09/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، قتل عنصرين من تنظيم داعش وإحباط عملية تسلل جنوبي الموصل.





وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالاشتراك مع استخبارات لواء ٧٥ (قيادة عمليات نينوى) من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل”.

وأوضح، انه “تم نصب كمين لعناصر داعش وقتل اثنين منهم والقبض على اثنين آخرين والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها”.

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