2019/09/25 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذرت كتلة التغيير النيابية، اليوم الاربعاء، من خطر كبير على التنوع في العراق بسبب عدم الاهتمام بحقوق الاقليات والمكونات.

وقال رئيس الكتلة يوسف محمد في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور شبكة التحالف الاقليات العراقية وحضرته "الغد برس"، ان "كتلة التغيير النيابية استقبلت شبكة التحالف الاقليات العراقية واجتمعنا معهم لمناقشة المقترحات التي قدمتها".

وبين ان "الشبكة لديهم مقترحات ونحن في التغيير ندعمها ومنها قانون التنوع الذي تم قراءته القراءة الاولى في مجلس النواب".

واضاف ان "هناك خطر كبير على التنوع الموجود في العراق بسبب عدم الاهتمام بحقوق الاقليات والمكونات في مناطق كثيرة ومنها المناطق التي تعيش فيها الاقليات "، موضحا ان "مناطق صراع منذ الحرب على داعش حتى الان لذلك يجب ان يكون عمل حقيقي من الجانب السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق الاقليات للحفاظ على التنوع الموجود".

وتابع ان "كتلة التغيير تدعو الى ضمان القوانين وحقوق المكونات لدعم التنوع الثقافي واعادة الاقليات الى مناطق سكناهم"، مؤكدا "استمعنا الى كثير من المقترحات لممثلي المكونات وهناك مشاكل على مستوى العنف ضد المكونات وبعضها في المناهج الدراسية ومراجعتها التي تؤدي الى العنف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغيير تحذر من خطر كبير على التنوع في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التغيير تحذر من خطر كبير على التنوع في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).