2019/09/25 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي مانشستر يونايتد أن لاعب خط وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيكون بتصرف المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير قبل المباراة المرتقبة أمام أرسنال بعد أيام في “البريميرليغ”.وقال سولسكاير لموقع مان يونايتد الإلكتروني “من المرجح أن يخوض بضع دقائق أمام روشدايل” فريق الدرجة الثالثة الذي سيواجه فريق “الشياطين الحمر” في الدور الثالث من كأس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوغبا تحت تصرف مدرب الشياطين الحمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوغبا تحت تصرف مدرب الشياطين الحمر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوغبا تحت تصرف مدرب الشياطين الحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).