2019/09/25 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q9Jx6Ppm_CQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء مع الفنانة أروى جودة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء مع الفنانة أروى جودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).