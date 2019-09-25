أسهم أوروبا تتراجع بفعل أسهم التكنولوجيا

2019/09/25 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية بوجه عام يوم الأربعاء، إذ قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، بينما فاقم تحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف من ضبابية سياسية في أكبر اقتصادات العالم.

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