أرامكو السعودية تطلب قرض تمويل لمشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار

2019/09/25 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار.

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