2019/09/25 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي: زيارة عبد المهدي للسعودية بناء على مطالب اقليمية للتدخل بالتهدئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/25 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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