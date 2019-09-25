الصالحي يطالب باعادة النظر في هيكلية نزاهة كركوك قوميا

2019/09/25 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، اليوم الاربعاء، باعادة النظر في هيكلية نزاهة كركوك قوميا، محذرا رئيس الوزراء من تسليم كركوك الى اشخاص سبق وان كانوا سببا في اثارة النعرة القومية.

وقال الصالحي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نظرا لوجود خلل في دوائر تحقيقات النزاهة في كركوك ، نطالب باعادة النظر في هيكلية نزاهة كركوك قوميا، واجراء تحقيق شامل بحق كل موظف في النزاهة يعمل بشكل مسيس ويستهدف قومية معينة”.





ودعا الصالحي، الادعاء العام الى “كشف ملابسات الهارب من العدالة في اربيل ريبوار طالباني (رئيس مجلس محافظة كركوك) المحكوم ستة اشهر ، والذي يتهم رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي بان قواته احتلت كركوك وتشمت بحيدر العبادي الذي وقف ضد الاستفتاء”.





وأضاف، “أدعو رئيس هيئة النزاهة في الحكومة الاتحادية الى ان الكشف عن هيكلية دائرة النزاهة، كم شيعي ، وسني ، وكردي يتواجد فيها، وأدعو رئيس لجنة النزاهة النيابية واعضائها بكشف ملفات الفساد في شركة كار وقيوان ان وجد”.

وتابع، “دعوتنا لرئيس الوزراء ان يكون حازما وحاسما وان لا يسلم كركوك الى اشخاص سبق وان كانوا سببا في اثارة النعرة القومية”.





وأكد الصالحي، “اننا نتمتع بعلاقات جيدة مع الشعب الكردي والعربي في كركوك”، مبينا انه “بعد ١٦ اوكتوبر ٢٠١٧ لا يوجد في كركوك اغتيال سياسي او خطف سياسي او استهداف سياسي وخطر مجرمي داعش نبعدها بتكاتف ابناءها جميعا”.

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