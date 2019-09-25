الاتصالات تلجم دعاية اشعاعات الأبراج: لا تستند إلى دراسات علمية

2019/09/25 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، اليوم الاربعاء، إن أغلب الدعايات على موضوع الاشعاعات من أبراج الاتصالات لا تستند على دراسات علمية.ونقل الخويلدي في تغريدة له، عن رئيس جمعية الوقاية من الاشعة غير المؤينة واستشاري منظمة الصحة العالمية، مدحت المسيري، قوله، إن، “أغلب الدعايات التي تثار على […]

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