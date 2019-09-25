“بالفديو”.. رجل دين ايراني: الحشد الشعبي في العراق جزء من ايران

2019/09/25 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق قال إمام مدينة مشهد آية الله أحمد علم الهدى، أن الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، يتعبون إيران.

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