2019/09/25 | 13:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو لاعفاء علوش من منصبها ويؤكد: سنوجه سؤالا الى رئيس الجمهورية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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