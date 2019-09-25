«النفط مقابل الإعمار» إتفاقية عراقية ـ صينية جديدة

2019/09/25 | 13:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تمخضت زيارة الوفد العراقي الى الصين عن توقيع الحكومتين العراقية والصينية في بكين، أول أمس الاثنين، 8 إتفاقيات ومذكرات تفاهم.





أبرز الاتفاقيات كانت إتفاقية "الائتمان الحسابي" والتي تكفل النفط مقابل الإعمار، وقعت على هامش مؤتمر التصنيع العالمي في مدينة "خيفي" الصينية.





بموجب الاتفاقية سيتم استقطاع 100 ألف برميل يوميا إلى الصين، مقابل تنفيذ الشركات الصينية المشاريع الاستراتيجية كالطرق والسكك والمستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية والموانئ والطاقة والسدود والبنى التحتية وغيرها.

العراق يعول عبر إتفاقية "النفط مقابل الإعمار" لإعادة إعمار مدنه في فترة قياسية، والتسريع من عجلة التنمية والإعمار والبناء.

أما الصين فتبدي اهتماما بالغاً بعلاقاتها مع العراق، حيث تعتبره "شريكا استراتيجيا وأساسيا في الشرق الأوسط".

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