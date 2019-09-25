2019/09/25 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعكف القوات الجوية الأميركية، على تحديث قاذفات “بي 52 إتش” حتى تظل في نطاق الخدمة، عدة عقود إضافية، وسط توقعات بأن تواصل إنجاز المهام العسكرية حتى عام 2050، فيما قد تستمر أخرى 10 سنوات بعد ذلك.وبحسب موقع “popularmechanics”، فإن الجيش الأميركي اعتاد إدخال تحديثات على الطائرة، منذ بدئها الخدمة قبل 60 عاما، لكن الإبقاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاذفة أميركية على موعد مع 100 عام طيران وقتال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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