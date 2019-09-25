العضو في حزب الدعوة خالد الاسدي ينتحل صفة نائب في كتاب موجه للأمن الوطني

2019/09/25 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع اليوم الاربعاء ان مكتب النائب السابق خالد الاسد حرر شكوى الى رئيس جهاز الامن الوطني تفيد بتعرض الاسدي منذ عدة سنوات الى حملة تشهير وتسقيط من قبل عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي .وقال المصدر ان الاسدي ينتحل صفة نائب كونه نائب في الدورات السابقة وليس عضو لمجلس النواب الحالي مبينا […]

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