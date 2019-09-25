الامن النيابية تجتمع مع مسؤولين في وزارة الداخليـة

2019/09/25 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية صباح اليوم اجتماعا مشتركا مع مسؤولين في وزارة الداخلية ، بشان سياقات وعمل المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية.وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة النيابية ومدير ادارة الموارد البشرية و عميد كلية الشرطة ومدير المعهد العالي للتطوير الأمني والأداري ، ومدير أدارة الضباط ومدير معهد أعداد المفوضين و مدير مديرية أدارة التطوع […]

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