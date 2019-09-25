2019/09/25 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس ألقت قوة أمنية، القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش في محافظة ذي قار.وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “وبناء على معلومات استخبارية دقيقة لدى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار مفادها محل تواجد مدان بقضية القتل العمد لأحد المواطنين في محافظة واسط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على محكوم هارب من سجن بادوش في ذي قار وكالة خطوة برس.

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