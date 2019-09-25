الآكلون والثاردون

2019/09/25 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

يقول مثلنا الدارج: "اليثرد يدري والياكل مايدري"..



وأظنني أصيب القول إن قلت أن أغلب ساستنا وأصحاب القرار من قياديينا في مجالسنا الثلاث، هم الذين

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