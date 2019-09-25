الإمام زين العابدين (ع).. الذي تعرف البطحاء وطأته

2019/09/25 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوم فتح المسلمون بلاد فارس وجاء الجيش الإسلامي بالأسرى إلى المدينة المنوّرة، وكان فيهم (شهربانويه) بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى، ويسمونها أيضا (شاه زنان).

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