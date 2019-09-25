2019/09/25 | 13:13

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دمج دائرتي أحوال "النمرود والعدنانية" في نينوى

الاربعاء

25

أيلول

2019 :

12:58 pm

20

اعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي

نشأت إبراهيم الخفاجي عن دمج دائرتي أحوال ( النمرود - العدنانية )

بدائرة واحدة تحت مسمى ( دائرة النمرود) في محافظة نينوى.

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