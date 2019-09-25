بارزاني ومسؤول امريكي يشددان على المنع الكامل للتحركات المالية لداعش

2019/09/25 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون منع تمويل الإرهاب والمارشال بيلينغسلي يوم الاربعاء على أن القضاء التام على داعش والفكر المتطرف وعلى خطر ظهورهم من جديد، بحاجة إلى تجفيف مصادر تمويل داعش والمنع الكامل للتحركات والنشاطات المالية لهم.

جاء ذلك في اجتماع جمعها في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان اذ قال بيان رئاسي ان الجانبين بحثا علاقات أربيل – بغداد وفرص العمل والاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم كوردستان والعراق من قبل المستثمرين الأجانب وتقديم التسهيلات لهم.

واضاف البيان كما بحثا في النظم المصرفية في العراق وإقليم كوردستان وسبل تطويرها وربطها بالنظم العالمية، والتعاون والتنسيق مع البنك الدولي لتحسين حالة القطاع الاقتصادي والمصرفي في إقليم كوردستان والعراق، والأوضاع الاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان بصورة عامة وأوضاع قطاع الطاقة على وجه الخصوص.

وخلال الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان ووفد مرافق لهم، كان التباحث حول الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل المشاكل، والتجارة بين إقليم كوردستان والعراق وبين دول الجوار والمنطقة، محاور أخرى للنقاش بين الجانبين، حسب البيان.

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