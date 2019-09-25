2019/09/25 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سومر نيوز

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن بدء السعودية بتأسيس كتلة مدنية في الوسط والجنوب إستعدادا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السعودية تؤسس كتلة "مدنية" بملياري دولار استعدادا لانتخابات العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السعودية تؤسس كتلة "مدنية" بملياري دولار استعدادا لانتخابات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).