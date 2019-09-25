ديالى.. الحشد الشعبي يطلق عملية دهم وتفتيش في أطراف نهر الوند

2019/09/25 | 13:16

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بغداد :سومر نيوز

نفذ اللواء 23 بالحشد الشعبي، الأربعاء، عملية دهم وتفتيش في أطراف نهر الوند بمحافظة ديالى لتعقب فلول دا...

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