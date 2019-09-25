2019/09/25 | 13:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {نينوى: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، الاربعاء، دمج دائرتي أحوال {النمرود والعدنانية} بمحافظة نينوى.
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وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت إبراهيم الخفاجي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "تم دمج دائرتي أحوال {النمرود – العدنانية} بدائرة واحدة تحت مسمى {دائرة النمرود} في محافظة نينوى، لذلك نسترعي انتباه الاخوة المواطنين".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمج دائرتي أحوال {النمرود والعدنانية} في نينوى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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