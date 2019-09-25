البيئة تنذر عددا من الانشطة الصناعية والخدمية المخالفة في المثنى والبصرة

2019/09/25 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، انذارا لعدد من الانشطة الصناعية والخدمية لمخالفتها الضوابط والشروط البيئية في المثنى والبصرة.

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