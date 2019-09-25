السعودية تؤسس كتلة “مدنية” بملياري دولار استعدادا لانتخابات العراق

2019/09/25 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن بدء السعودية بتأسيس كتلة مدنية في الوسط والجنوب إستعدادا لانتخابات مجالس المحافظات.وقالت المصادر لـ/SNG/،ان “السعودية بدأت بتأسيس كتلة ( مدنية) وقد اتفقت فيها مع شخصيات ناشطة في تويتر والفيسبوك للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة”.وأضافت ان “السعودية رصدت ملياري دولار كمبلغ أولي لتنمية هذا المشروع ...

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