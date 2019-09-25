بالفيديو.. امرأة مسنة في الديوانية تُثقل بهموم عائلتها وتخاطب المسؤولين بدموع الألم

2019/09/25 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق حصل “يس عراق” على فيديو من تظاهرات اصحاب عقود الصحة في الديوانية والذين لم يستلمون رواتبهم منذ أربعة أشهر، حيث ظهرت امرأة مسنة تعيل خمسة بنات، تخاطب المسؤولين عن موقفهم من انقطاع راتبها منذ أربعة أشهر والبالغ 150 الف دينار.

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