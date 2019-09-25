2019/09/25 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 5 أشخاص بجروح،اليوم الأربعاء، عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة تقل عناصر شرطة في محافظة أضنة جنوبي تركيا.وقال المحافظ محمود دميرتاش، لوكالة الأناضول، إن الانفجار نجم عن “عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر”.وأوضح أن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، مضيفا أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جرحى بانفجار قنبلة جنوبي تركيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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