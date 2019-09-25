الاتصالات محذرة المواطنين: تجنبوا شراء هذا النوع من الهواتف

2019/09/25 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مسؤول شعبة الميكروويف في دائرة الاتصالات بهيئة الاعلام والاتصالات، سعدي كاظم، خلال ورشة العمل الخاصة بمناقشة موضوع الاشعاعات الصادرة من أبراج الاتصالات عقدت في بغداد اليوم، ان "هيئة الاعلام والاتصالات وجهت شركات الاتصالات بالالتزام بالشروط البيئية والصحية خلال نصب ابراج الاتصالات، لان الهيئة تلتزم بالإرشادات الموجهة للمؤسسات الحكومية والشركات وللناس عموما من الاتحاد الدولي للاتصالات".وأضاف، ان" هناك معايير محددة من الاتحاد الدولي للاتصالات يجب ان تتوفر في أجهزة الهاتف النقال ويستوجب على الفرد حينما يشتري هاتفا ان يتأكد من وجود تلك المحددات".انتهى..م.م

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