العثور على جثتي صيادي اسماك جنوب الموصل

2019/09/25 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على جثتين بالقرب من ضفاف دجلة في احدى قرى ناحية حمام العليل جنوب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى :” ان الجثتين تعودان لصيادي اسماك ، وكانتا تحملان آثار اعيرة نارية في الرأس والصدر “.واضاف :” ان لقوات الامنية سلمت الجثتين للطب العدلي “.

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