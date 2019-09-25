الكمارك … محطة كمرك بوابة البصرة تحقق اكثر من مليار ونصف المليار دينار

2019/09/25 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء ٢٠١٩/٩/٢٥ عن تسجيل مركز كمرك بوابة البصرة ايراداً يوميا امس الثلاثاء بلغ أكثر من مليار ونصف المليار دينار .وقالت الهيئة في بيان لها ، ان دائرة كمرك بوابة البصرة حققت هذه الأيرادات ودخلت ضمن المراكز الكمركية الأعلى ايرادا بالرغم من اقتصار عملها في رصيف واحد فقط في ميناء […]

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