بالوثائق.. العيساوي يعلن إكمال إجراءات إعادة الشرطة المصفرين

2019/09/25 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن النائب عن محافظة الانبار فيصل العيساوي، إكمال إجراءات إعادة الشرطة المصفرين في محافظة الأنبار.





وقال العيساوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بعد التوفيق من الله ومن ثم متابعتنا منذ فترة مضت لإكمال إجراءات إعادة الشرطة المصفرين”.





وأشار النائب عن الانبار، الى “استكمال كافة الاجراءات وسيتم إعادة إلتحاق جميع المصفرين من السلك الأمني في مدة لا تتجاوز شهر”، داعيا القوات الأمنية الى “المزيد من الحرص والاهتمام للحفاظ على جوهرة الأمان في محافظة الأنبار”.

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