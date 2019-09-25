المباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجة جنوب بغداد

2019/09/25 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، المباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجة ضمن خط “بغداد – بصرة” في قطاع اليوسفية جنوب بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير النقل اشرف على بدء تنفيذ انشاء مشروع سكة حديد مزدوجه ضمن خط ( بغداد – بصرة ) بطول ٤٠ كم يمر بمناطق (اليوسفية ،المحمودية، الاسكنديرية والمسيب)، ضمن عقد ابرمته الشركة العامة للسكك الحديد العراقية مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل لتنفيذ مشروع ازدواجية في قطاع (يوسفية _مسيب) حيث يمثل المشروع مد خط سكك حديد ملاصق للخط الحالي”.





وبين وزير النقل، ان “المشروع يهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية من ٢٤ رحلة الى ٤٨ رحلة ضمن خط (بغداد_ بصرة) ليكون الخط متوازيا للخط السابق لاسيما ان هذا الخط يمر باغلب المحافظات الجنوبية ذات الكثافة السكانية العالية لتخيفف الزخم الحاصل على السكه القديم الذي تشهد رحلات مستمرة على مدار الساعة”.





وأوضح، ان “المشروع سيحقق طفرة نوعية على صعيد النقل السككي بين بغداد والمحافظات الجنوبية وتعتبر هذه البادرة الاولى من نوعها بانشاء خط مزدوج في عموم البلاد”.





وتحدث وزير النقل، عن “زيارته لجمهورية الصين الشعبية وما وجده من تقدم في مجالات النقل وسبل تحويل ذلك التقدم بما يلائم والأجواء المهنية والعملية في العراق”.

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