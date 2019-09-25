مفوضية حقوق الانسان تناقش أهم المشاكل والمعوقات في عمل المنظمات غير الحكومية

2019/09/25 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان انها أقامت ندوة (الحيز المتاح للمنظمات غير الحكومية في العراق) والتي ناقشت خلالها اهم المشاكل والمعوقات التي تقف امام منظمات المجتمع المدني.





وقالت عضو مجلس المفوضية فاتن عبد الواحد الحلفي في كلمة لها، “اننا نجتمع اليوم للبحث حول اهم التحديات التي تقف امام عمل منظمات المجتمع المدني لا يجاد الحلول لها وتمكينها من خلال رفدها بالخبرات والمهارات الخاصة”.

وبينت الحلفي، خلال الندوة التي حضرها مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية محمد طاهر التميمي وعدد من الشخصيات الحكومية والنيابية و المختصين في مجال حقوق الانسان والشرطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، ان “المفوضية عملت على لعب دور الوساطة بين منظمات بين الحلفي ان المجتمع المدني والحكومة وبما يسمح للمواطنين بأن يصبحوا مشاركين فاعلين في المجتمع.



ويعبرون عن مصالحهم المشروع”.





من جهته، قدم مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية، نبذة تعريفية عن تاريخ منظمات المجتمع المدني في العراق وعراقة بلاد الرافدين بهذا الجانب.





واستعرض التميمي، بنود قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 الذي يمنح المنظمات غير الحكومية شرعية وجودها وعملها في العراق، سواء كانت محلية أو أجنبية.

وذكر البيان، انه “تخلل الندوة طرح الاسئلة والاستفسارات وواهم المشاكل التي تعترض عمل المنظمات من قبل المشاركين”.

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